6 schöne Ideen, die in jedem Bad funktionieren

Ob groß oder klein, originell soll es sein! Es? Das Bad! Und warum? Ja warum denn auch nicht? Schließlich wollen wir uns auch hier wohlfühlen. Und da es ein Raum ist, in dem wir uns nicht ständig aufhalten, können wir hier auch auf durchaus ausgefallenere Gestaltungsideen setzen, die wir uns vielleicht sonst nicht trauen würden und die zugleich für einen Überraschungseffekt sorgen. Also, seid gespannt, was euch nun erwartet!