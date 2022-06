Geschenke für den Vater

Euer Vater liebt Armbanduhren, weiß aber nicht, wohin mit denen, die er gerade nicht trägt? Dann bereitet ihr ihm mit dem Uhrenständer von Alkita ganz bestimmt eine große Freude. Der Uhrenhalter ist aus hochwertigem Holz gefertigt, in mehreren Farben zu haben und bietet Platz für vier Uhren, die so nicht nur sicher und ordentlich aufbewahrt, sondern auch noch wirkungsvoll in Szene gesetzt werden.