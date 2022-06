Kreative Lichtakzente von DesignCode

Smartes Design mit innovativen Details: Die Lampen und Leuchten von DesignCode beruhen auf überraschend einfachen Konzepten, die dabei aber vor raffinierter und liebevoller Kreativität nur so sprühen. Das Beste: Die smarten Styles gibt es zu absolut erschwinglichen Preisen. Für Flamp, Fleepy und Co. muss kein Kontostand in die roten Zahlen rutschen, denn Kreativdirektor Hiroshi Tsunoda und seinem Team ist es ein echtes Anliegen, dass alle DesignCode-Kreationen für jedermann zugänglich sind und jeden von uns erfreuen können. Jetzt müssen wir uns also nur noch für eine der tollen Lampen entscheiden. Wobei… warum eigentlich? Die folgenden Lieblingsstücke lassen sich doch auch völlig problemlos alle zusammen in einer Wohnung unterbringen, oder?