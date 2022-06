Tischdekoration: Ideen und Tipps

Zwar können wir wohl leider so bald nicht wieder ein Essen im Freien genießen, denn es ist momentan viel zu kalt. Doch der schön gedeckte Tisch auf diesem Bild macht definitv Lust auf den nächsten Sommer! Das liegt vor allem an den bunten Stoffen, die hier zur perfekten Tischdekoration beitragen. Eine lilafarbene Tischdecke kontrastiert wunderbar zu dem limettengrünen Sitzkissen. Die frühlingshafte Farbe findet sich zudem noch in den giftgrünen Servietten sowie der knalligen Vase wieder.

Der spritzige Grünton ist außerdem einer der Farbtrends des kommenden Jahres, wenn es um Inneneinrichtung geht. Diese Farbe kontrastiert zudem toll mit dem erdigen Kupferton Marsala, der zur Pantone Farbe des Jahres 2015 gekürt wurde. Weitere tolle Farbkombinationen für den fröhlich-bunt dekorierten Esstisch sind übrigens die angesagten Töne Hellblau und Mintgrün sowie Mokkatöne und Cremefarben.