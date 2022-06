Von wegen Winterblues: Fit und gut gelaunt durch den Winter

Deftige Eintöpfe und wärmende Suppen stehen jetzt im Winter ganz oben auf unserem Speiseplan. Wer dafür nicht stundenlang am Herd stehen will, schafft sich am besten einen Slowcooker (auch Crockpot beziehungsweise Schongarer genannt) an. Ein solches Gerät kocht wie von selbst über einige Stunden hinweg Suppen, Eintöpfe und Fleischgerichte, ohne dass es dabei beaufsichtigt werden muss. Man kann sich also ganz gemütlich mit einer Tasse Tee und einem guten Buch vor den Kamin kuscheln und sich ein paar Stunden später über ein leckeres und schonend zubereitetes Essen freuen.