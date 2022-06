Tipps für Wohnen und Arbeiten in einem Raum

Etwas ruhiger geht es in dieser Zimmerecke zu. Was hier als Schminktisch genutzt wird, bietet sich auch hervorragend als Arbeitsplatz an. Der Vorteil: Das Tageslicht kann durch das Fenster optimal genutzt werden. Unser Tipp: Die Wände der Fensternische bieten Platz für ein Memoboard. In der Ecke angebracht, ist es idealerweise nur für denjenigen sichtbar, der an dem Arbeitsplatz sitzt und wirkt damit nicht das Wohnambiente.