Einfamilienhaus mit Seeblick

Von der Seite betrachtet, bemerkt man die Verschiebungen der individuellen Kuben schnell. Durch das Herausziehen beziehungsweise das Einschieben der Volumen entsteht eine Akzentuierung bestimmter Wohnsegmente. Das Erdgeschoss sowie die erste Etage des Hauses weisen raumhohe Verglasungen auf, die den Innenraum zum einen erweitern und zum anderen den Außenraum stark in den Entwurf einbeziehen. Die Grenzen scheinen fließend zu sein und sich nicht durch materielle Beschaffenheiten stören zu lassen. Die weiten und hohen Verglasungen haben zudem den Einfluss, dass durch unterschiedliche Lichtstimmungen der Innenraum in ein anderes Licht getaucht wird und dadurch eine veränderte Wirkung erschaffen wird, die ein wichtiger Bestandteil des Wohnens bedeutet. Stark in den Entwurf integriert werden die Holzterrassen, die nahezu in die akuraten Rasenflächen zu wachsen scheinen. Die Ausrichtung der Holzdielen erfolgte aus ästhetischen Gründen in Längsrichtung und wirkt sich positiv auf die Dimension des Gebäudes aus.