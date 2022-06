Bauen mit Holz im Innen- und Außenraum

In vielen Gebäuden bildet die Küche den unmittelbaren Mittelpunkt des Wohnens, daher ist es unabdingbar, auf Materialien zurückzugreifen, an denen man lange Freude hat und die für ein wohnliches Raumklima sorgen. Holz bietet sich daher für Küchen besonders gut an. Generell eignen sich alle Holzarten für die Verwendung in der Küche. Besonders beliebt sind jedoch Eiche und Nussbaum, weil sie zu den besonders harten Hölzern zählen, allerdings auch zu den teuersten. Eine Regel besagt, dass man unterschiedliche Hölzer nicht miteinander mischen sollte, da sie einen Raum sonst zu unordentlich und aufwühlend wirken lassen. Wir finden allerdings, dass dieser Leitlinie nicht zuviel Beachtung geschenkt werden sollte und man durchaus Experimente wagen darf.

Arbeitsplatte

Arbeitsplatten aus Holz? Davon raten wir besser ab, da die Küchenarbeit mit feuchten Lebensmitteln ihre Spuren selbst auf hartem Holz hinterlässt. Da Holz ein natürlicher Werkstoff ist, nimmt es die entstehende Flüssigkeit gerne auf. So kann zum Beispiel Fruchtsäure zu Flecken führen. Bündige Einbauten können nicht passgenau eingesetzt werden, weil das Naturmaterial arbeitet und an Kanten Quellschäden entstehen können. Wer trotzdem nicht darauf verzichten will, sollte zum Arbeiten ein Schneidbrett nutzen und darauf achten, dass Kochfeld und Spüle auf der Arbeitsplatte aufliegen und die Kanten gut versiegelt sind. Der Wasserhahn sollte an der Wand montiert werden. So bildet sich keine Staunässe.