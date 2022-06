homify 360°: Hostel an der Ostsee

Bestimmt hat jeder von euch schon mal in einem Hostel übernachtet. Hostels zeichnen sich in den meisten Fällen dadurch aus, dass sie auf die grundlegenden Bedürfnisse eines Menschen zugeschnitten sind. Das bedeutet, dass dort einfache Betten für eine Übernachtung gestellt werden, eine Küche zum eigenen Zubereiten der Speisen und im besten Fall ein Speisesaal. Das alles reicht aus, denn oftmals entscheidet man sich für ein Hostel, wenn man in einer teuren Stadt untergebracht ist und den Großteil des Tages außer Haus verbringt. Man kommt also nach einem langen Tag in das vorübergehende günstige Zuhause und will nur noch schlafen und seine Hab und Gut an einem sicheren Platz wissen.

Das Hostel, das wir euch heute vorstellen, verfügt über weitaus mehr als nur die die Basisausstattung, sondern ist mit sehr viel Liebe zum Detail eingerichtet worden. Seit dem Frühling 2014 wird in dem in Wolgast gelegenen wunderbaren historischen Postgebäude aus dem Jahre 1884 ein einzigartiger und kostengünstiger Wohlfühlort angeboten. Der Name des Hostels ist im Übrigen eine Mischung aus den Wörtern Post und Hostel, sprich Postel.

Wolgast ist eine nordöstliche Stadt mit Blick auf die Sandstrände von Usedom, der zweitgrößten Insel Deutschlands. Das Postel bietet 68 Rucksacktouristen eine Möglichkeit zum Übernachten. Neben typischen Mehrzimmern gibt es auch Einzel-, sowie Doppelzimmer und eine Suite, die mit einer Fläche von über 300 Quadratmetern alle bisher gesehenen Herbergen in den Schatten stellt.