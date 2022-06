Delightful and Pure – Luxus-Spa im Herzen von Hamburg

Unsere Experten von Stern Pawlik Architekten haben mitten in der Hamburger Innenstadt, nur einen Steinwurf vom Jungfernstieg entfernt, für delightful and pure ein Spa errichtet. Mit Blick auf den idyllischen Zen-Garten zauberten sie auf 270 m² ein Reich für die Sinne und eine Stätte des Wohlbefindens, der Schönheit und der inneren Ruhe. In exklusivem Ambiente können nun unterschiedlichste Spa-Rituale, Kosmetikbehandlungen und Massagen erlebt werden. Das delightful and pure ist der perfekte Ort, um in der hektischen Vorweihnachtszeit mal so richtig zu entspannen!