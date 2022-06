Was darf in einem Kinderzimmer nicht fehlen?

Paare, die in naher Zukunft ihren Nachwuchs zur Welt bringen, zeichnen sich vor allem durch den stetigen Willen aus, alles richtig machen zu wollen. Die Einrichtung des Kinderzimmers spielt in diesem Zusammenhang eine ebenso große Rolle wie die Auswahl der ersten Strampler und Spielsachen. Auch im Kinderzimmer geht der Trend in der heutigen Zeit klar in die Richtung des individuellen Wohnens. Längst wurden die ehemals strikten Grenzen zwischen „rosa“ und „hellblau“ aufgebrochen und Stilrichtungen vollkommen neu definiert. So kommen dunkle Töne im Kinderzimmer ebenso immer häufiger zum Einsatz wie andere Elemente, die vor Jahrzehnten als unpassend gegolten hätten. Heute können sich sowohl Eltern als auch Kinder im Zimmer selbst verwirklichen und ihrer Phantasie freien Lauf lassen.