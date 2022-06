DIY: Drehbare Theke zum Selbstbauen

Zu wenig Platz in der Küche? Ein altbekanntes Problem! Vor allem für den Tisch wird es in kleineren Küchen schnell zu eng – dabei hätte man so gerne die Möglichkeit, auch mal Freunde zum Kaffeetrinken oder gar Abendessen einladen zu können. Um also Platz zu sparen und gelegentlich mehrere Leute an der heimischen Küchentafel zu vereinen, eignet sich eine drehbare Theke perfekt.

Dass diese sogar recht einfach selbst realisiert werden kann und wie man die kostengünstige Variante einer Theke Schritt für Schritt nachbaut, zeigt uns heute Daniel Bertram von Selber machen!!. Auf seinem Heimwerker-Blog finden sich neben spannenden DIY-Projekten auch Reparaturtipps, die hohe Handwerkerrechnungen für kleine Probleme vermeiden können – wobei der Fokus vor allem auf Fenstern, Rollläden, Türen und Holz liegt.

Die hier angegebene Maße in Millimetern sind natürlich nur beispielhaft und hängen von den Gegebenheiten der eigenen Küche ab. Mit dieser Anleitung könnt ihr die drehbare Theke nachbauen: