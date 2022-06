Ferienhäuser für einen unvergesslichen Urlaub

Der April neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen und für alle, die nicht last minute verreisen wollen ist es höchste Zeit, den Sommerurlaub zu planen. Egal, ob es sich dabei um die ganz großen Ferien, eine Woche Ausspannen oder auch nur ein verlängertes Wochenende handelt – ein Tapetenwechsel tut uns allen gut. Deshalb haben wir mal fünf bezaubernde und total unterschiedliche Ferienhäuser genauer unter die Lupe genommen – von der Luxusvilla in Spanien bis zum reetgedeckten Häuschen an der Ostsee. Da ist garantiert für jeden Geschmack, jeden Geldbeutel und jeden Terminkalender das passende Urlaubsdomizil dabei.