Leaf Swing – Naturverbundene Design-Schaukel

Die spanische Designerin Verónica Martínez hat sich darauf spezialisiert, „Skulpturen mit Funktion“ zu kreieren. Dabei lässt sie sich von der Natur inspirieren – sowohl, was die Materialien betrifft als auch in Sachen Design. Wenn es um Nachhaltigkeit geht, halten ihrer Werke jeglichen Kriterien stand, denn die Designerin arbeitet bei der Produktion jedes einzelnen Stückes mit lokalen Künstlern und Herstellern zusammen und achtet darauf, dass all ihre Entwürfe ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden. Für Verónica Martínez müssen beim perfekten Design natürliche, ökologische und technologische Aspekte im Einklang stehen. Die Natur als Ideengeberin ist auch bei dem Projekt unübersehbar, das wir heute hier vorstellen wollen: die Autumn Leaf Schaukel, die an ein fallendes Herbstblatt erinnert.