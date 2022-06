Wintergarten: Bauen und Einrichten

Zu guter Letzt geht es an den wohl vergnüglichsten Teil eines jeden Anbaus: die Einrichtung! In einem gut isolierten Wohnwintergarten lassen sich eigentlich alle Möbel verwenden, die auch für den restlichen Wohnbereich geeignet sind. Wir finden jedoch eine eher minimalistische, skandinavisch angehauchte Einrichtung des Wintergartens schön, da so ein eleganter, heller Raum entsteht. Was ebenfalls gut wirkt, ist, die Inneneinrichtung an den architektonischen Stil des Anbaus anzupassen: So passt zu einem futuristisch wirkenden Wintergarten eine minimalistische Einrichtung hervorragend, während rustikalere Anbauten toll im Landhaus-Stil eingerichtet aussehen. Doch natürlich gilt auch hier: Erlaubt ist, was gefällt!

Was für alle Einrichtungsstile wichtig ist, ist der richtige Sonnenschutz im Wintergarten, der vor einer Überhitzung des Raumes sowie dem Ausbleichen der Möbel und Dekorationen schützt. Dafür sind vor allem Rollos, Jalousien und Flächenvorhänge bestens geeignet.