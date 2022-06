homify 360°: Ferienhaus in den Alpen

Ein Ferienhaus in den Alpen besitzen wohl die wenigsten von uns, aber man wird ja noch träumen dürfen! Deswegen zeigen wir euch heute ein wunderschönes Ferienhaus in den Bündner Alpen. Diese liegen in der Schweiz und bilden den größten Teil der südöstlichen Schweizer Alpen. Hier lässt es sich vorzüglich Skifahren, Snowboarden, Rodeln und Wandern. Vor allem im Winter ist das verschneite Alpenpanorama, das von der Sonne zum Glitzern gebracht wird, atemberaubend. An diesem traumhaften Ort steht das Gebäude, das wir uns heute genauer unter die Lupe nehmen wollen.

Das Projekt wurde von der Drexler Architekten AG verwirklicht, einem internationalen Architekturbüro, das seit 1999 in Frankfurt, Zürich und Rotterdam arbeitet. Ihre Spezialitäten sind nachhaltiges Entwerfen sowie energieeffizientes Bauen. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit sind deshalb auch die Passivhaus-Bauweise und die energetische Gebäudesanierung.