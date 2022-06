Weiter geht es mit unserem Geschenke-Guide. Was man zum Beispiel Haustierbesitzern und Hobbygärtnern schenken kann, haben wir euch bereits gezeigt. Heute sind all diejenigen in eurer Familie und dem Freundeskreis an der Reihe, die vor Kurzem Eltern geworden sind. Wenn ein Baby geboren wird, stehen plötzlich zahlreiche Anschaffungen an, von denen man vorher oft noch nie etwas gehört hat. Inspiration und Möglichkeiten gibt es also mehr als genug. Hier kommen unsere Geschenkideen für junge Eltern.