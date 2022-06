Einrichtung im Chalet-Stil

An den Loungebereich schließt eine Küche an, die die Designsprache des gesamten Wohnbereichs konsequent fortführt. So zeigt sich die Gestaltung der Küchenunterschränke mit dem gleichen Material wie bereits am Kamin verwendet. Hinter dem Holz verbirgt sich hochwertige Technik, die man so auf den ersten Blick nicht vermuten würde. Diverse offene, rechteckige Wandregale bieten Platz für Gläser und Dekoration. Die minimalistische Formensprache und die Altholzfronten in Kombination mit dem mittelgrauen Granit der Arbeitsfläche bringen die nötige Berghüttenstimmung in die Räumlichkeiten.