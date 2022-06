Icehotel Jukkasjärvi: Ein Eishotel in Schweden

In Jukkasjärvi, dem kleinen Dorf im Norden von Schweden, in dem das berühmte Icehotel Jahr für Jahr errichtet wird, wohnen 1.100 Menschen – und 1.000 Hunde. Im Winter kommt allerdings Leben in die beschauliche Idylle, denn jede Saison besuchen über 50.000 Gäste das Dorf, um im Eishotel zu übernachten und in der abgeschiedenen, eisigen Ruhe spektakuläre Nordlichter zu sehen und mit dem Rentier- oder Hundeschlitten auf Entdeckungstour zu gehen.