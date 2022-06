Schön bunt: Farbenfrohe Wohnideen

Ja, uns ist durchaus bewusst, dass zurzeit alle total auf den minimalistischen Einrichtungsstil abfahren, der so puristisch wie möglich gehalten ist und was die Farbgestaltung angeht, möglichst nicht über reines Weiß und verschiedene Graunuancen hinausgeht. Natürlich hat dieser reduzierte Style durchaus seinen Reiz, aber unserer Meinung nach wird das Leben so ganz ohne Farbe auf Dauer ganz schön langweilig. Deswegen haben wir euch heute sechs kunterbunte und farbenfrohe Wohnideen mitgebracht, mit denen ihr frischen Schwung in eure vier Wände und jede Menge Spaß in die Bude bringen könnt. Draußen ist es doch echt schon grau genug…