Dachgeschoss einrichten

Um Raum zu schaffen, wurden in dieser Dachboden-Wohnung Nebenräume wie Dusche, Bad, ein separates WC und die Ankleide in die Randbereiche geschoben. So blieben die Bereiche mit der höchsten Deckenhöhe frei für den großzügigen Schlafbereich sowie die Lese- und Arbeitsecke. Alle Zonen der Wohnung wurden in einem strahlenden Weiß gehalten. So wirkt die Wohnung gleich größer, offener und freundlicher. Natürliche Materialien sowie dezente Dekorationen bringen Leben und Style in die Dachschräge und lassen sie gemütlich und elegant wirken.