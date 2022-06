Neben der Farbe in einer Küche ist die Form natürlich auch maßgeblich entscheidend für ein ansprechendes Design. Der freie Architekt und Innenarchitekt Martin Riker von Archikult plante diese Küche im Zuge eines speziellen Wohnkonzepts. Der Küchenblock ist aus gebürstetem Edelstahl und wird mit weißen Glasplatten verklebt. Diese wirken besonders edel aufgrund der matten Oberfläche.

Glastüren

Glastüren erlangen immer mehr Beliebtheit und werden gerne als Akzentfronten in der Küche eingesetzt. In den meisten Fällen werden Gläser verwendet, die durchscheinen. Diese werden oftmals auf einem Alurahmen befestigt und können in schier unzähligen Varianten angeboten werden: als Rahmentüren mit oder ohne Sprossen und mit verschiedenen Glasarten wie Klar-, Milch-, Mastercarree-, Bunsen-, oder auch sandgestrahltem Glas. So entstehen trotz der weißen Fronten eine Vielzahl an unterschiedlichsten Gestaltungsoptionen. Meistens wird aus Sicherheitsgründen Einscheibensicherheitsglas (ESG) rahmenlos auf ein Trägermaterial aufgebracht. Es kann in allen Farben lackiert werden und hat eine einheitliche Wirkung, die einer Hochglanzfront in nichts nachsteht. Sie ist außerdem besonders kratzfest und hitzebeständig.

Die weiße Küche ist der perfekte Begleiter für den Alltag und bietet viel gestalterischen Spielraum.