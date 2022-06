DIY: Kissen mit Blattmotiv selbst nähen

Kreative Ideen zum Nachmachen und Video-Tutorials rund um das Thema Nähen finden sich auf dem Blog Sauber eingefädelt. Hier gibt es DIY-Tipps von Taschen bis hin zu Wohnaccessoires. Woher die zweifache Mutter und Bloggerin mit dem passenden Künstlernamen Art von Mil ihre Inspirationen nimmt und wie man ein Kissen mit Blattmotiv in ganz einfachen Schritten selbst nähen kann, zeigt sie uns heute selbst bei homify:

Manchmal ist das Finden von Ideen gar nicht so schwierig und sie fallen einem direkt vor die Füße – oder man tritt sogar drauf! Bei einem Waldspaziergang landete mein Schuh auf einem Ahornblatt und ich wusste sofort, was ich damit machen wollte. Das Ahornblatt habe ich erst einmal eingescannt, ein wenig am Computer bearbeitet und schon hatte ich eine perfekte Vorlage. Da das Blatt im Original ein bisschen zu klein für ein Kissen war, habe ich es ausgedruckt und nach einer guten, alten Methode, die ich im Kunstunterricht erlernt hatte, vergrößert. So war die Schablone für den Stoff fertig und es konnte mit dem Nähen losgehen! Nun zeige ich Euch, wie auch Ihr ein Kissen mit Ahornmotiv selber nähen könnt.