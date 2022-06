Außergewöhnliches Loft im roten Berlin-Wedding

„Wo ick wohne? Wie alle feine Leite, Berlin W. hinten mit en ‚Ding‘! –?? – Na Mensch, vastehste nich, Berlin Wedding!“

von Hans Otto August Ostwald – einem Urberliner

Der Wedding steht für Pseudo-Hipster. Wer in Kreuzberg und Friedrichshain bereits gewohnt hat, muss sich nach einem neuem Szenekiez umsehen, um bei der Entstehung des Stadtteils live dabei zu sein. Da bietet sich der Wedding bestens an! Denn hier siedeln sich viele Cafes und Bars an und das Beste: Die Mieten sind noch immer erschwinglich. Im Wedding herrscht pure Authentizität, die man in Berlin ja überall sucht. Hier reihen sich Altbauten neben grelle und bunte 70er-Jahre-Bauten. Die Architektur scheint die dort wohnenden Menschen zu imitieren oder andersrum. Es ist ein frischer und bunter Kiez, der auf eine lange Geschichte zurückblicken kann und niemals langweilig wird. Ein weiterer Vorteil des Weddings ist die gute Anbindung zwischen West- und Ostberlin, die das bunte Viertel immer attraktiver macht.

Wie schauen uns heute ein Loft an, das sich in einem typischen Berliner Hinterhof eines Mietshauses befindet. Das zweigeschossige Gebäude wurde früher als Fabriketage genutzt und nun mit viel planerischem Geschick in ein wohnliches Loft im Herzen von Berlin verwandelt.