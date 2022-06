Vorher-Nachher: So kannst du gesund wohnen!

Ein Großteil von uns verbringt sein alltägliches Leben in Gebäuden – daheim in unseren eigenen vier Wänden und am Arbeitsplatz. Überschlägt man mal so einen Tag unter der Woche, ist es fast schon erschreckend, wie wenig wir uns draußen aufhalten oder auch an der frischen Luft bewegen. Dafür halten meist nur der Weg zur Arbeit und wieder nach Hause her sowie die Mittagspause (wenn überhaupt). Nicht nur, dass wir uns sehr viel im Innenbereich aufhalten, hinzu kommen auch noch Lärm, Elektrosmog und andere Belastungen. Vor allem von elektromagnetischen Feldern sind wir ständig umgeben, deren Auswirkungen wir uns oftmals gar nicht richtig bewusst sind. Auch nachts beispielsweise, wenn das Telefon mit der Weckerfunktion genau neben unserem Bett liegt, ist das alles andere als gesund.

Um genau darauf aufmerksam zu machen und dem ein Stück weit entgegenzuwirken, haben sich die Experten von Health Architecture* in Überlingen, einer Stadt in Baden-Württemberg, auf eine gesunde Architektur spezialisiert. Was genau das beinhaltet und wie es in der Umsetzung aussehen kann, schauen wir uns folgend an.