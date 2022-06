Das brilliante Einfamilienhaus

Dass die Kombination aus naturnahen Farben und der Nichtfarbe Weiß dem Interieur einen einzigartigen Look verleiht, konnten wir bereits feststellen. Sieht man sich die Küche genauer an, wird deutlich, welche Bedeutung zudem ein smartes Design haben kann. Die Kochinsel und der Esstisch gehen fließend ineinander über und tragen somit einen entscheidenden Teil zur familiären Kommunikation bei. Denn somit sind die Bereiche für Kochen und Essen nahtlos miteinander verbunden, was die Geselligkeit enorm fördern kann.

