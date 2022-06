10 tolle Ideen für Deko aus Holz

Man kann es sich ja auch ganz einfach machen und Teelichter in verschiedenen Räumen verteilen. Was allerdings nicht immer einfallsreich ist und gut aussieht. Warum also nicht noch mehr Atmosphäre in die eigenen vier Wände bringen und die Teelichter stylisch einsetzen? In diesen Teelichhaltern etwa? Aus einem Stück gefertigt, erhellen die Kerzenlichter damit nicht nur den Raum, sondern das Objekt wurde so gefertigt, dass es selbst auch in Szene gesetzt wird. Zu Recht!