Ausgefallene Garderoben

Hier wurde das Thema Garderobe buchstäblich umgesetzt: Das Wort Garderobe dient, an die Wand gedübelt, als ebensolche. Durch eine gekonnte Beleuchtung wirft die ausgefallene Konstruktion auch noch einen schönen Schatten an die Wand – so wird das Stück in jedem Flur zum Hingucker!

Generell lässt sich sagen, dass solche Modelle, die nur aus einer an der Wand befestigten Leiste bestehen, extrem platzsparend und daher selbst für enge Flure ideal geeignet sind.