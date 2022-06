Perfektes Haus im Mini-Format

Trotz des begrenzten Platzangebots muss sich die Küche keinesfalls verstecken, findet man hier doch alles, was man braucht. Die moderne Küchenzeile wurde in Weiß mit glatten Fronten gewählt. Der große Kühlschrank in Edelstahloptik und im amerikanischen Stil unterstreicht das zeitgenössische Ambiente. Die schöne alte Vitrine steht dazu in reizvollem Kontrast und macht den erfrischenden Stilmix perfekt.