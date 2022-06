Phänomenales Wohn-Loft

Was darf in einem Wohn-Loft einer sanierten Villa nicht fehlen? Genau, ein begehbarer Kleiderschrank! Und dieser wurde hier ganz besonders großzügig gestaltet. Die dunklen Holzschränke bieten nicht nur ausreichend Platz für Business-Kleidung, alltägliche Mode und zahlreiche Schuhe, sondern werden dabei durch Lichtspots an der Decke eindrucksvoll inszeniert. Dadurch bekommt man beim Begehen des eigenen Ankleidezimmers den Eindruck, in einer noblen Boutique unterwegs zu sein, was für ein Shopping-Erlebnis in den eigenen vier Wänden sorgt.