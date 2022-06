Weihnachten in Italien

In Italien wird die Weihnachtszeit offiziell am 8. Dezember, an Mariä Empfängnis, eingeläutet. An diesem Feiertag muss niemand arbeiten oder in die Schule. Stattdessen wird die Zeit dafür genutzt, mit den Vorbereitungen für das große Fest zu beginnen. Die Wohnung wird weihnachtlich dekoriert, bunte Lichter und Sterne werden aufgehängt und auch der Weihnachtsbaum wird bereits jetzt in die Wohnung geholt und festlich geschmückt. Darüber hinaus sind viele alte Traditionen mit diesem Tag verbunden, die von Region von Region sehr stark variieren können.