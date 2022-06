Coole Wandtattoos für die Küche

Eulen gehören zu den beliebtesten Motiven, wenn um kreative Wandgestaltung geht. Warum die Gesellschaft der lustig dreinblickenden Kauze also nicht auch in der Küche genießen? Mit ihrer Farbvielfalt bringen die bunten Wandsticker eine gelungene Abwechslung in die Küchengestaltung.

Allgemein gelten alle Wandsticker als strapazierfähig und langhaftend. Sind die von euch gewünschten Wandtattoos allerdings nicht explizit für die Küche empfohlen, solltet ihr sie eher fernab vom Herd oder der Spüle anbringen, um Flecken und das damit verbundene Reinigen zu verhindern.