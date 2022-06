Vom Gasthof mit Ballsaal zum Wohnhaus mit Flair

Bevor es in den umgebauten Ballsaal geht, schauen wir uns noch an, was sich in dem Anbau verbirgt. Herrliche Terrassen wurden hier untergebracht, die ebenfalls auf drei Etagen zum Verweilen und Entspannen einladen. Im Abstand zu einander gesetzte Holzlatten fungieren als Sicht- und Sonnenschutz und wahren die Privatsphäre. Pflanzenkübel und filigranes Mobiliar runden die Außenbereiche ab. Mehr tolle Möbelideen für Balkon und Terrasse findet ihr in unserem passenden Ideenbuch.