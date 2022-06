Badezimmer-Accessoires

Eine Waage gehört für viele von uns zur Grundausstattung des Badezimmers. Wer sich nicht nur präzise wiegen möchte, sondern auch noch Wert auf eine ansprechende Optik dieses zweckmäßigen Accessoires legt, trifft mit dieser Bambuswaage von Woodquail voll ins Schwarze. Sie besteht aus komprimierten und geklebten Bambusstangen und macht mit ihrem natürlichen, warmen Look in jedem Badezimmer eine gute Figur. Noch dazu ist natürlicher Bambus widerstandsfähig gegen Wasser, was im Bad zusätzliche Pluspunkte einbringt.