Exotische Deko Ideen für dein Zuhause

Heute geht es ins Land der guten Laune: nach Mexiko! Die Mexikaner sind ein herzliches und stets gut gelauntes Volk. Das erkennt man nicht nur an ihrem frohen Gemüt und strahlendem Lächeln, an ihren zahlreichen Festen und feierlichen Traditionen, sondern auch an der farbenfrohen Gestaltung und Einrichtung ihrer Häuser. Wie wir ebenso ein bisschen von dem exotischen Feuer in unsere vier Wände holen können, das zeigen wir euch anhand der folgenden Bilder. ¡Vamos!