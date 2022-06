Weihnachtsdeko 2014 – schlicht, natürlich, selbst gemacht

Wer auf natürliche Weihnachtsdeko steht, kommt um Tannenzweige, Zapfen und Co. nicht herum. Besonders beliebt sind Ilex-Zweige, die mit ihren roten Beeren Farbe in unsere vier Wände bringen und von Haus aus weihnachtlich und winterlich wirken. Mit ein paar schicken Zweigen in einer rustikalen Vase hat man im Handumdrehen eine natürliche und schlichte Weihnachtsdeko kreiert, die stimmungsvoll, aber nicht kitschig oder überladen wirkt.