Inneneinrichtung Vorher-Nachher: Homestaging

Menschen entscheiden in Sekundenbruchteilen, ob ihnen etwas gefällt. Das ist auch im Bereich Inneneinrichtung so. Wichtig wird dies beispielsweise, wenn man seine Immobilie verkaufen möchte. Denn ein falsch eingerichtetes Zuhause wirkt abschreckend auf potenzielle Käufer. Abhilfe schafft in diesem Fall das sogenannte Homestaging. Dabei wird die Inneneinrichtung professionell überarbeitet, sodass ein elegantes, gepflegtes Gesamtbild entsteht. Das erhöht sogar den Wert eurer Immobilie. Statistiken zufolge sorgt das richtige Homestaging tatsächlich dafür, dass bis zu 50 % kürzere Verkaufszeiten entstehen sowie bis zu 10-15 % höhere Preise erzielt werden als für nicht aufgewertete Objekte.

Unsere Expertin Margrita Naurath hat sich ganz dem Homestaging verschrieben und sucht zusammen mit ihren Kunden individuelle Lösungen für ihre Wohnprobleme. Dabei konzentriert sie sich vor allem auf Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser. Wie dramatisch und verblüffend die Vorher-Nachher-Bilder wirken, seht ihr, wenn ihr weiterlest.