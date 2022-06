Top 5 der Woche: Wohnideen gegen den Herbstblues

So wie die Bäume jetzt ihre Blätter verlieren, so beklagte das links zu sehende Gebäude, eine ehemalige Scheune, den Verlust ihrer Dachziegel. Um dieses Haus wieder unbesorgt nutzen zu können, ließen sich die Architekten gemeinsam mit den Bauherren etwas ganz Besonderes einfallen. Wenn ihr wissen wollt, wieso dieses Haus nun in der ganzen Stadt bekannt ist, lest unseren Artikel über die uralte Scheune, die zum gemütlichen Lieblingsplatz wurde.