Einzigartige Weihnachtsgeschenke für Designer und Architekten

Designer und Architekten haben schon vieles gesehen, deshalb sollte ein Einrichtungsgegenstand über eine außergewöhnliche Gestalt verfügen. Vielleicht haben wir hier genau die Leuchte für euch, die das passende Geschenk für einen befreundeten Designer oder Architekten sein könnte. Inspiriert von einer Schneestange, ist die elegante L01 entstanden. Eine sachliche Leuchte, die durch ihre Originalität in Sachen Farbe und Material besticht. Die Leuchte kann gerade, aber auch schräg positioniert werden. Dank des ausgeklügelten Sockels lässt sich die Leuchte beliebig verwenden, so kann diese in aufrechter, aber auch in schräger Position Licht spenden. Der Sockel wurde aus Beton gefertigt und dient als Basis und als stabilisierendes Gewichtselement. An der Rückseite des Betonsockels wurden Filzgleiter angebracht, sodass man die Leuchte leicht verschieben kann. Im Kopfteil der Leuchte ist – fast unsichtbar – ein Berührungssensor eingebaut, der ein stufenloses Dimmen per Fingerdruck ermöglicht.