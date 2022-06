Wohnen im denkmalgeschützten Stahlhaus

Das MAN-Stahlhaus war ein Fertighaus der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, das in den Jahren 1948 bis 1953 gebaut wurde. Insgesamt baute das Unternehmen weltweit 230 Stück. In der Nachkriegszeit war MAN auf der Suche nach einem neuen Absatzmarkt für Stahlkonstruktionen und fertigte so ab 1948 Stahlhäuser in Fertigbauweise, die auf einem speziellen Bauweisekonzept aus den 1920er Jahren basieren.

Es gab vier unterschiedliche Grundrisstypen: 8 × 8 m, 8 × 10 m, 8 × 13 m und 8 × 16 m. Die architektonische Gestaltung sollte sich an konventionellen Steingebäuden orientieren. Der Architekt Hans Schneider wollte durch die Lochfassade mit Satteldach sowie die Sprossenfenster mit Klappläden einen schlichten und anheimelnden Charakter erschaffen. In Deutschland stehen etwa noch 40 MAN-Stahlhäuser.

Die Außenwände der Häuser müssen aufgrund des verwendeten Stahls, der besonders anfällig für Korrosion ist, regelmäßig gesandstrahlt und neu lackiert werden. Der Kaufpreis für ein Fertighaus mit einer einfachen Ausstattung lag im Übrigen bei 18.800 DM. Das war für die damaligen Verhältnisse ein relativ hoher Preis für ein Fertighaus.