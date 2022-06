Schwarz im Badezimmer

Die Farbe Schwarz ist in deutschen Badezimmer eher selten anzutreffen. Viel üblicher ist die Farbe Weiß, aber das müssen wir hier sicher nicht erzählen. Wir haben uns heute die Frage gestellt, wieso das eigentlich so ist und um es kurz zu machen: Wir konnten leider keine plausible Antwort finden. Denn die Farbe Schwarz steht Weiß in absolut nichts nach. Sie zählen beide zu den Nichtfarben und sind mit jeder anderen Koloration problemlos zu kombinieren. Um euch einen Eindruck zu verschaffen, haben wir einige Beispiele zusammengesucht, wie man die eleganteste aller Farben im Badezimmer verwenden kann, ohne dabei das Gefühl zu haben in einer feuchten Gruft zu sein.