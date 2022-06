Leuchten im Industriedesign

Früher wurden Lampen mit einem schwarzen Lampenschirm aus Stahl oder einem Schutzgitter zum Ausleuchten einer Fabrikhalle genutzt – heute sind sie ein Must-have in Wohnungen, die im Industriestil eingerichtet sind. Überwiegend findet man solche Leuchten in Lofts, deren einzigartiger Charme durch raue Backsteinwände und hohe Wände bestimmt wird. Mit einer Lampe im Industriedesign wird die Einrichtung dieser Räumlichkeiten perfekt ergänzt. Wir zeigen euch, wie unterschiedlich das Design dieser Leuchten sein kann und für welche Zimmer sie sich am besten eignen.