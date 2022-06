Exklusive Stadtvillen am Golfplatz

Die Stadtvillen wurden innen wie außen in höchster Qualität geplant und realisiert und zudem selbstverständlich in energiesparender Bauweise gefertigt. Eine private Zufahrtsstraße führt zu den insgesamt sechs Häusern und jede Wohnung verfügt über einen eigenen PKW-Stellplatz. So lässt es sich komfortabel wohnen: Alle wichtigen Adressen sind zu Fuß erreichbar und dennoch hat man einen grünen Ausblick so weit das Auge reicht!