homify 360°: Luxus-Bungalow im australischen Regenwald

Die Bungalows liegen so weit auseinander, dass man das Gefühl hat, ganz alleine auf der Welt zu sein – eine angenehme Abwechslung zum Alltag in der Stadt. Jedes der Häuser verfügt über eine erhöhte Holzterrasse und großzügige Glasfronten, sodass man jederzeit direkt an der Wildnis des umliegenden Regenwaldes teilhaben kann.