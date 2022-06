Designerkamine mit Stil

Kamine sind heutzutage viel mehr als nur schnöde Feuerstellen, die Wärme ins Haus bringen. Natürlich ist das noch immer ihre eigentliche Aufgabe, aber ein Kamin reguliert heute nicht mehr nur die Temperatur in unseren vier Wänden, sondern kann auch ein echtes Design-Statement sein, das Persönlichkeit und Style in unsere Wohnung zaubert. Vor einiger Zeit haben wir schon einmal ein paar ganz besondere, moderne Kamine vorgestellt. Heute gibt es hier noch mehr trendy Modelle mit Wow-Faktor zu bewundern. Die folgenden individuellen Schmuckstücke wurden von Bloch Design entworfen und in Szene gesetzt.