DIY | Betonbuchstaben selbst gemacht

Schwer beliebt - im wahrsten Sinne des Wortes – sind zur Zeit Wohnaccessoires aus Beton, weiß auch Bloggerin Tanja von MX living. Auf ihrem liebevollen und kreativen DIY-Blog finden sich viele schöne Inspirationen in Sachen Deko und Einrichtung, sowie Geschenkideen zum Nachmachen. Weil Beton so beliebt ist und die grauen, rauen Oberflächen mittlerweile weder aus der Architektur noch dem Wohnbereich wegzudenken sind, hat Tanja sich nun an das Projekt Betonbuchstaben gewagt.

Schon so lange stand ein Betonprojekt auf meiner To-Do-Liste, nun habe ich mich daran gemacht, selbst so ein Schwergewicht herzustellen. Nur war meine erste Erfahrung mit dem Werkstoff Beton eher frustrierend. In Wohnzeitschriften und Blogs, die wundervolle Produkte aus Blitzbeton vorgestellt haben, sah das immer so einfach aus. Und da ich grundsätzlich nicht sehr gewissenhaft bin, wenn es um das Lesen von Rezepten geht, entstanden zunächst einmal mehrere Erstlingswerke ohne den gewünschten Erfolg. Mit ein paar Tricks geht es aber wirklich leicht und ist schnell gemacht.

Wie ihr die stylishen Dekoelemente also selbst und ohne großen Kostenaufwand nachbasteln könnt, erklärt Tanja uns hier Schritt für Schritt bei homify: