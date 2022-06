Modernes Loft in Esslingen

Die Ippolito Fleitz Group, die für die Inneneinrichtung dieses ausgefallenen Lofts engagiert wurde, legt viel Wert darauf, die individuellen Wünsche ihrer Kunden gestalterisch umzusetzen. Etwas besonders Ausgefallenes hatten die Hausbesitzer wohl im Sinn, als sie diese Küche in Auftrag gaben. Denn sieht man sich das Bild an, wirkt es so, als würde über der am Boden stehenden weißen Küche eine weitere schwarze Küche an der Decke hängen. Besieht man die Konstruktion jedoch genauer, dann erkennt man, dass die schwarze Küche in Wirklichkeit nur ein cleverer Stauraum für allerlei Küchenutensilien ist.