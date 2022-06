Stühle und Hocker aus Holz

Unser Experte Peter Jakubik hat einen Klassiker der Möbelgeschichte neu interpretiert. Der weltberühmte Panton Chair, den Verner Panton in den 60er Jahren entwarf, war der erste aus einem Stück gefertigte Vollkunststoff-Stuhl und wurde durch seine expressive Form zu einer Design-Ikone des 20. Jahrhunderts. Peter Jakubik hat diesen Klassiker nun ein wenig anders umgesetzt und ihn aus einem Baumstamm geschnitzt. Die Idee dahinter bleibt also gleich – der Stuhl ist aus einem Stück gefertigt. Statt Kunststoff kommt nun Holz zum Einsatz, das dem Ganzen einen robusten, rustikalen und natürlichen Look verleiht.