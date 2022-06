Thema der Woche: ein Ehrenplatz für Bücher

Es ist eine Liebe, die von der Kindheit bis ins hohe Alter andauert: die Liebe zu Büchern! Unser erstes Märchenbuch hegen wir bis heute wie einen Schatz. Klassiker wie Faust oder Fantasyromane aus der „Herr der Ringe’-Triologie haben sich bei dem einen oder anderen im Laufe der Jahre dazu gesellt.

Und irgendwann stellen sich uns die Fragen: Wohin mit all den Büchern und wie kann ich sie so lange wie möglich erhalten? Auf diese Fragen geben wir nun Antworten!

Außerdem ist heute, am 23. April, der Welttag des Buches. Seit 1996 zelebrieren wir den von der UNESCO ins Leben gerufenen Tag und nutzen ihn, um an die Notwendigkeit und auch die Freude beim Lesen zu erinnern. Und sind wir ehrlich: Kein Tablet der Welt kann das Gefühl eines Buches in der Hand ersetzen.