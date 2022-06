Traumwohnung in Paris

Wer hat nicht schon irgendwann einmal davon geträumt, in Paris zu wohnen? Das Leben in der französischen Hauptstadt stellt man sich aufregend und super spannend vor, mit jeder Menge Kultur, fantastischen Shopping-Möglichkeiten und einer großartigen Architektur an jeder Ecke. Leider ist es nicht ganz einfach, mitten in Paris eine schöne, ausreichend große und bezahlbare Wohnung zu finden. Deshalb beschränken wir uns heute darauf, einen Blick in das Zuhause einer Familie zu werfen, die genau diesen Traum lebt und eine echte Traumwohnung im Herzen von Paris ihr Eigen nennt.